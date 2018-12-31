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Помощница и подруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о том, делал ли знаменитый комик ей предложение, и вспомнила, как столкнулась с проявлениями ревности со стороны Елены Степаненко.
"Такого предложения (о замужестве – прим. ред.) не поступало", — отметила она в эфире шоу "Эксклюзив" на Первом канале и добавила, что вопреки слухам, не беременна.
Говоря же о ревности со стороны Елены Степаненко, Татьяна Брухунова вспомнила: "Елена Григорьевна стала проявлять ко мне, видимо, ревность, которую выражала довольно агрессивно".
Напомним, в ноябре этого года Хамовнический районный суд Москвы официально расторг более чем30-летний брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко.
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