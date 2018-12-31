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Специальное расписание для общественного транспорта будет действовать в Барнауле на новогодние праздники, сообщает пресс-центр городской администрации.
Так, 31 декабря городской пассажирский транспорт будет работать еще в обычном режиме. А вот далее, в первые дни нового года, в краевой столице ожидается резкий спад пассажиропотока.
В этой связи 1 января общественный транспорт будет работать с сокращением утренних рейсов и планового количества автобусов на 50%.
2 – 3 января действует расписание выходного дня с сокращением планового количества автобусов на 20%.
С 4 по 8 января общественный транспорт будет работать согласно действующему расписанию выходного дня.
Следует напомнить и то, что в ночь празднования православного Рождества Христова с 6 на 7 января будет организована доставка горожан с ночной праздничной службы городским электрическим транспортом:
- от Покровского кафедрального собора в 01:30 по трамвайным маршрутам №1, 7 до станции "Докучаево" и станции "Кордон", и по специальному трамвайному маршруту: "Покровский собор – улица Анатолия – проспект Красноармейский – площадь Свободы – улица Анатолия – улица Челюскинцев – улица Антона Петрова – улица Попова – станция "Докучаево";
- от Свято-Никольской церкви в 01:45 по троллейбусным маршрутам №1, 6;
- от Александро-Невского собора в 01:15 по трамвайным маршрутам №8, 9.
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