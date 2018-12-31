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Автомобиль сбил пешехода ранним утром 31 декабря в Барнауле и скрылся с места аварии – полиция устанавливает водителя транспортного средства.
По данным городской ГИБДД, инцидент случился около 04:50 на улице Малахова в районе дома № 87 "Д".
По данным Госавтоинспекции, в связи с ДТП разыскивается автомобиль иностранного производства в кузове серебристого цвета.
Граждан, располагающих какой-либо информацией относительно данного происшествия, просят сообщать по телефонам: (3852) 393-605, 393-548, 391-090, 393-555 или 02.
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Типичная такая российская новость. Чуть ли не каждый день.