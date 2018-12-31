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Неизвестный мужчина срубил наряженную елку водном из дворов в Барнауле ранним утром в понедельник, 31 декабря, проинформировали в паблике "Инцидент Барнаул".
"Сегодня, 31 декабря, около 4:00 во дворе дома по адресу: Энергетиков, 10 неизвестный срубил установленную наряженную елку высотой около двух метров", — говорится в сообщении.
Кроме того, поступили данные о том, что возле одного из подъездов по адресу: Новороссийская, 5 неизвестные спилили 15-летнюю ель.
Комментарии
Сообщения блокируют.слов нет.....
Этот вандал отяготил свою карму и ему воздастся.
Сиреневая 4, то же спилили молодую елку прошлой весной только посадили.
На Памирской какой то резинотехнический нелюдь пятилетнюю голубую ёлочку отломил под корень
Может это реновацию продолжают-хворые деревца под корешок?