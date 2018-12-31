Фото: пресс-служба Кремля
Первый лица России – президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев – намерены встретить Новый год в кругу родных и близких, передает РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент намерен работать практически до последних минут уходящего года, поскольку в его графике много рабочих встреч. Саму новогоднюю ночь он встретит в кругу близких людей.
Сам президент, говоря о своих планах, отмечал: "Буду здесь, в Москве, а потом посмотрим, может, в хоккей поиграю, на лыжах покатаюсь, там видно будет".
Глава федерального правительства Дмитрий Медведев также лично высказывался о своих планах на Новый год. По его словам, для него праздник начнется с гимна России и телевизионного поздравления президента.
"Если получится, поеду покатаюсь на лыжах в Сочи, в горы. Если получится. Нет – значит будем продолжать работать и в праздники", — добавил Медведев.
Комментарии
Чё нет то? Заслужили-отдыхайте! Может хоть в первые дни пакостей не наделаете.
"Если получится, поеду покатаюсь на лыжах в Сочи, в горы. Если за пью – значит будем продолжать работать и в праздники", — добавил Медведев.