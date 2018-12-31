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Государственные испытания новейшего российского танка Т-14 "Армата" начнутся в 2019, передает РИА Новости.
Отмечается, что в данный момент танк Т-14, созданный на универсальной платформе "Армата", завершает заводские испытания. В 2019 году боевая машина приступит к прохождению государственных испытаний в научно-исследовательских институтах Минобороны России.
Т-14 является единственным в мире танком третьего послевоенного поколения. "Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта", — уточняют в военном ведомстве.
Комментарии
Так отказались же от этого гроба?
Лучше бы сказали когда в РФ перестанут всем миром собирать на лечение детей и прекратится грабёж собственного населения. Когда медицина, образование и дороги будут на приемлемом уровне. А как поживает эти 50 тонн металлолома, абсолютно наплевать 99% населения РФ.
Дай Бог нам мирного неба над головой в наступающем году!
Внезапно... Так она еще даже госы не прошла, а все прошедшие три года - это все были заводские?
А какие были планы:
26 августа 2012 г., 12:58, ИА "Амител"
"Уралвагонзавод к 2013г. выпустит первый образец новых танков "Армата" и проведет тестовые испытания, а к 2020г. в армию должно поступить 2300 единиц новых танков, сообщила пресс-служба предприятия."
Да Ёкарный бабай,уже ехал по красной площади.оказалось всего один.а мир то пугають.выпустили одну мотоколяску а шуууммууууу на миллион.