Фото: babyblog.ru
Китайские ученые назвали очень эффективное средство от похмелья – это газировка с лимонным соком.
Как сообщают "Известия", к такому выводу пришли специалисты из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу. Ученые утверждают, что газированная вода с лимоном снижает концентрацию ацетальдегида, который возрастает в организме после употребления алкоголя.
Газировка активизирует фермент, ускоряющий усвоение, расщепление и выведение побочных продуктов алкоголя из организма человека.
Кроме того, специалисты обращают внимание на то, что похмелье обусловлено не только злоупотреблением алкоголя, а также медленными процессами его усвоения в организме.
Комментарии
Отказ от алкоголя - 100% защита от похмелья!
Об этом еще в советское время было известно, когда были балончики и делали шипучку, то добавляли лимон. А то виш ли говорчт только калоши делали
Газировка с лимонным соком для хорошо похмельного человека-что слону дробина.
Фанта тоже была ништяк)))
Передо мной стоят "Veuve Clicquot" и "Moët & Chandon ". С чего посоветуете начать нынче?