Фото: vk.com/barneos22
ДТП, произошедшее с участием большегруза на старом мосту через Обь в Барнауле, частично блокировало движение в районе переправы.
Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "На Старом мосту фура сбила рамку. Легковые проезжают, высокие авто — в объезд", — отмечает автор заметки.
Напомним, что движение большегрузных автомобилей по старому мосту в Барнауле запрещено. Однако водители фур и грузовиков зачастую пренебрегают этим табу и игнорируют ограничитель высоты.
Между тем, в Упрдор "Алтай" ранее предупреждали: "Нарушители требований дорожных знаков не только обрекают себя на штрафы, размер которых может достигать 300 тысяч рублей, но и подвергают опасности себя и окружающих".
Ограничение для движения большегрузов по старому мосту связано с тем, что сооружение находится в неудовлетворительном состоянии.
Комментарии
Проезжаю там раз 5 в неделю и почти каждый раз там стоит фра либо заехала либо повезло увидела и пытается развернутся.
Зря там пост убрали...
Митя, посты гибдд по всей стране убрали!!!!
Раньше она гнутая была и все ездили.4 метра проходили а теперь поправили.
Снова доказал, что водятлы фур конченые.