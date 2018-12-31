Фото: 74.mchs.gov.ru
Количество жертв обрушения жилого дома в Магнитогорске возросло до четырех человек, передает ТАСС со ссылкой на слова губернатора Бориса Дубровского.
Глава региона уточнил, что сейчас установлена судьба 52 из 120 человек, проживавших в пострадавшей от обрушения части дома.
"В доме было прописано 111 человек, девять человек снимали жилье (всего 120 человек). Известна судьба 52 человек (из них четыре погибло, 16 эвакуировано, в том числе семь детей, госпитализировано четыре человека, в том числе двое детей, 28 человек вышли на связь)", — проинформировал губернатор.
То есть пока что остается неизвестной судьба 68 жильцов. По словам Дубровского, нельзя исключать, что около 50 человек могут оставаться под завалами.
Поставлена задача разобрать завалы до конца суток.
На месте трагедии проводятся поисково-спасательные работы, в которых задействованы 469 человек и 66 единиц техники.
Комментарии