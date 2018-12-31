Меры безопасности усилят в школах и детсадах Алтая на время праздников

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Меры пожарной и антитеррористической безопасности усилят во время новогодних праздников в учреждениях образования Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Соответствующее поручение руководителям муниципальных органов управления образованием, директорам краевых государственных организаций дал краевой министр образования Максим Костенко.
Также во всех краевых и интернатных образовательных организациях обеспечат круглосуточное дежурство.
В Министерстве образования и науки Алтайского края также будет организовано дежурство сотрудников. Обо всех возникших проблемах необходимо сообщать по телефону (3852) 29-86-84.
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