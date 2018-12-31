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Патриарх Кирилл призвал Константинополь отказаться от связи с раскольниками

, ИА "Амител"
"Еще не поздно остановиться", - заявил глава РПЦ

Фото: domzamkad.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с призывом к патриарху Константинопольскому Варфоломею отказаться от общения с раскольниками и "от участия в политической авантюре их легализации" на Украине.

Как передает РИА Новости, по словам Кирилла, завершение процесса создания "автокефальной церкви" положит конец первенству патриарха Варфоломея в православном мире.

"Отступитесь сейчас от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре их легализации", — отметил Кирилл в своем письме.

"Если же вы поступите в соответствии с намерениями, изложенными в вашем письме, то вы навсегда утратите возможность служить единению святых Божиих Церквей, перестанете быть первым в православном мире, насчитывающем сотни миллионов верующих, а причиненные вами страдания православных украинцев последуют за вами на Страшный суд нелицеприятного Господа нашего и будут свидетельствовать перед Ним против вас. Всем сердцем молюсь, чтобы этого не случилось. Еще не поздно остановиться", — добавил глава РПЦ.

Напомним, в середине декабря в прошел так называемый "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. Инициаторами мероприятия были президент Украины Петр Порошенко и патриарх Константинопольский Варфоломей.

"Собор" завершился избранием главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко. Теперь официальный Киев рассчитывают в начале января получить от Константинопольского патриархата "томос" об автокефалии" новосозданной структуры.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

31.12.2018 18:12
- гость -

У Гунядева истерика. Видимо в ФСБ ему сообщили: "Или разруливаешь ситуацию, или теряешь должность и звание".

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31.12.2018 18:36
АБОРИГЕН

Киря ты кого раскольниками назвал?! Ты сначала томас покажи или сам сектант.

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31.12.2018 19:02
месный

ну ясен пень гундяй беснуется, ща такие бабки обломились всё не видать ему их теперь с украины, да и сам гундяй со своим ЗАО походу в секту превратирся раз Константинополь нафиг послал

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