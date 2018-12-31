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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с призывом к патриарху Константинопольскому Варфоломею отказаться от общения с раскольниками и "от участия в политической авантюре их легализации" на Украине.
Как передает РИА Новости, по словам Кирилла, завершение процесса создания "автокефальной церкви" положит конец первенству патриарха Варфоломея в православном мире.
"Отступитесь сейчас от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре их легализации", — отметил Кирилл в своем письме.
"Если же вы поступите в соответствии с намерениями, изложенными в вашем письме, то вы навсегда утратите возможность служить единению святых Божиих Церквей, перестанете быть первым в православном мире, насчитывающем сотни миллионов верующих, а причиненные вами страдания православных украинцев последуют за вами на Страшный суд нелицеприятного Господа нашего и будут свидетельствовать перед Ним против вас. Всем сердцем молюсь, чтобы этого не случилось. Еще не поздно остановиться", — добавил глава РПЦ.
Напомним, в середине декабря в прошел так называемый "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. Инициаторами мероприятия были президент Украины Петр Порошенко и патриарх Константинопольский Варфоломей.
"Собор" завершился избранием главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко. Теперь официальный Киев рассчитывают в начале января получить от Константинопольского патриархата "томос" об автокефалии" новосозданной структуры.
Комментарии
У Гунядева истерика. Видимо в ФСБ ему сообщили: "Или разруливаешь ситуацию, или теряешь должность и звание".
Киря ты кого раскольниками назвал?! Ты сначала томас покажи или сам сектант.
ну ясен пень гундяй беснуется, ща такие бабки обломились всё не видать ему их теперь с украины, да и сам гундяй со своим ЗАО походу в секту превратирся раз Константинополь нафиг послал