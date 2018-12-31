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Угроза обрушения имеется еще в двух подъездах многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря произошло страшное ЧП, передает ТАСС.
"В результате взрыва бытового газа произошло частичное обрушение седьмого подъезда многоквартирного дома. В зоне риска находятся шестой и восьмой подъезды", — сообщили в городской администрации.
В этой связи специалисты определят возможность дальнейшего проживания в доме c помощью мобильного комплекса "Стрела", который позволяет проводить мониторинг состояния зданий для оценки степени повреждений.
Напомним, что в результате взрыва бытового газа в этом доме обрушился подъезд. По последним данным, в результате случившегося погибли четыре человека. Ведется разбор завалов.
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