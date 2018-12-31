Фото: u-f.ru
Российский рэпер, основатель лейбла и продюсерской компании Black Star Тимати в своем новом треке упомянул конфликт с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, который получил широкое освещение в начале минувшей осени.
В новой песне Тимати заявляется, что теперь все проблемы в прошлом. "Салам, Дагестан, нет проблем с Хабибом", — говорится в одной из строк.
Как ранее сообщал портал Amic.ru, после отмены концерта Егора Крида в Дагестане Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях заявил, что это не является большой потерей.
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После этого за музыканта вступился Тимати. Затем Нурмагомедов написал весьма жесткий пост в адрес артистов. Немного позже о примирении сторон объявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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