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Депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович сравнил рацион украинцев с эпохой блокады Ленинграда.
Об этом он высказался в эфире канала "112", отметив, что министерство социальной политики сократило нормы потребления некоторых продуктов в стране более чем в два раза.
"Раньше норма хлеба равнялась 250 грамм, а теперь — 100 грамм…Прямо как в блокадном Ленинграде!" – посетовал народный избранник, добавив, что власти страны готовы "посадить народ на сухой паек ради собственной выгоды", а именно в целях получения очередного транша Международного валютного фонда.
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