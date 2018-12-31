Фото: пресс-служба Кремля
Временно исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным удалось достичь договоренности по цене на российский газ.
Как передает ТАСС, 31 декабря во время прямого эфира в Facebook Пашинян заявил следующее: "Вчера я два раза провел телефонную беседу с лидером России Путиным, темой этих бесед, конечно же, была цена на газ. Там есть две инстанции. "Газпром" и местная дочерняя компания "Газпром Армения" пересмотрят цену на газ, она поднимется. Но благодаря нашему внутреннему регулированию вопроса цена на газ для потребителей не поднимется".
Также отметим, что пресс-служба Кремля об этих телефонных разговорах не сообщала. Не уточнил Пашинян и то, за счет чего цена на газ для армянских потребителей не поднимется.
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