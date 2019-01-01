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Новый 2019 год начнется в Алтайском крае в условиях снега, легкого мороза и метелей.
"В отдельных районах снег, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры в крае составят -13...-18 градусов, по юго-востоку -7...-12 градусов.
Ветер будет западный, 4-9 метров в секунду.
В Барнауле в начале дня небольшой снег, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице температура воздуха составит -13...-15 градусов. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.
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