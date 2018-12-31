Фото: 74.mchs.gov.ru
Президент России Владимир Путин может посетить вечером 31 декабря Магнитогорск, где сегодня утром произошло обрушение подъезда многоэтажного дома.
Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на издание "74.ру", о вероятном прибытии главы государства сообщили работники больницы, куда доставили пострадавших. Медики, в свою очередь, получили информацию о приезде Владимира Путина во время визита министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, которая посетила раненых.
Издание Daily Storm, в свою очередь, информирует, что в Магнитогорск прибудет также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, что в регионе после обрушения подъезда многоэтажки введен режим чрезвычайной ситуации. Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли четыре человека. Судьба десятков жильцов дома остается неизвестной.
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