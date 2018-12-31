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Президент России Владимир Путин обратился к согражданам с новогодней поздравительной речью – первыми слова главы государства услышали жители Дальнего Востока.
"Мы с волнением и надеждой ждем наступления Нового года", — отметил Путин в начале своей речи.
"Дорогие друзья, у каждого сейчас свои ожидания. Но по большому счету, все мы хотим, чтобы близкие были здоровы, чтобы в доме царило согласие... Мы точно знаем, что добиться лучшего можно лишь собственными усилиями, общей, слаженной работой… Главное, шаг за шагом добиваться благосостояния и качества жизни. Сделать это мы можем только вместе. Помощников у нас никогда не было и не будет. Нам важно быть сплоченной и сильной командой", — подчеркнул президент.
Комментарии
Ага, мол дайте мне с корешами и дальше вас обирать и не мешайте.