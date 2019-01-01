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Пять человек достали из-под завалов в Магнитогорске

, ИА "Амител"
Судьба еще более 30-ти человек неизвестна

Пять человек погибли при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске. Как сообщает ТАСС, тело пятого погибшего спасатели достали из-под завалов ночью. Еще пять человек госпитализированы. Судьба более 30 человек до сих пор не известна.

Напомним, 31 декабря, в Магнитогорске обрушились перекрытия в одном из подъездов 10-этажного жилого дома.

Полностью разрушены 26 квартир, в которых проживали 46 человек. Опубликованы списки пропавших без вести.

На место катастрофы прибыл президент Владимир Путин. Он провел совещание с членами оперативного штаба. Следственный комитет считает, что в доме взорвался  бытовой газ.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

1.01.2019 09:58
- гость -

Проживало 46 чел., установлена судьба 52-х из 120-ти пропавших,судьба более 30 чел. неизвестна.

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