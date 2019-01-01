Пять человек погибли при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске. Как сообщает ТАСС, тело пятого погибшего спасатели достали из-под завалов ночью. Еще пять человек госпитализированы. Судьба более 30 человек до сих пор не известна.
Напомним, 31 декабря, в Магнитогорске обрушились перекрытия в одном из подъездов 10-этажного жилого дома.
Полностью разрушены 26 квартир, в которых проживали 46 человек. Опубликованы списки пропавших без вести.
На место катастрофы прибыл президент Владимир Путин. Он провел совещание с членами оперативного штаба. Следственный комитет считает, что в доме взорвался бытовой газ.
Комментарии
Проживало 46 чел., установлена судьба 52-х из 120-ти пропавших,судьба более 30 чел. неизвестна.