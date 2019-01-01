С 1 января 2019 года в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличился до 11 280 рублей и теперь он равен величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года.
По сообщению ТАСС, повышение МРОТ затронет 3,7 миллиона человек. Министерства труда РФ отмечает, что в 2019 году расходы на повышение зарплаты работников бюджетной сферы составят пять миллиардов рублей. Затраты реального сектора экономики оценивают в 13,7 миллиарда рублей.
Напомним, в декабре 2017 года в России приняли закон, согласно которому с 1 января 2019 года МРОТ должен был быть приравнен к прожиточному минимуму. Но президент РФ Владимир Путин дал поручение увеличить его уже с мая 2018 года. Тогда он вырос с 9489 до 11 163 рублей.
Комментарии
Прорыв за прорывом прям!
Мрот должен определять уровень жизни в стране и влиять на доходы всех государственных структур. Сейчас он нищинский. А структуры жируют. Это торжество капиталла, а точнее безсовестности.