По мнению митрополита Рязанского Марка фильм Эльдара Рязанова “Ирония судьбы, или С легким паром” противоречит христианским ценностям. Видеообращение митрополита опубликовано на сайте Рязанской епархии.
"Кажется, в этом фильме Эльдара Рязанова нет ничего плохого, но на самом деле идея, которая сокрыта в основе этого фильма, безусловно, не является положительной", — заявил священнослужитель.
Он напомнил, что главный герой картины, предавший свою невесту, обрел новую любовь.
"Это обретение новой любви построено на предательстве — на предательстве своей невесты", — сказал священнослужитель.
Митрополит также заявил, что идея фильма наполняет душу человеческую ложными и несбыточными мечтами.
Комментарии
Запретить!!! Режиссёра расстрелять! Попу медаль!!!!!!!!!!
Посмотрел 10 заповедей. Митрополи́т Марк озвучил 11 заповедь: "Не предавай невесту свою"
Чувак недоперепил, однако! Лучше бы подумал о грехе стяжательства и покаялся бы, пока не поздно!
Тьфу . Вот любовь от простой вынужденности жениться отличать перестали.
Гарант даже эту заповедь нарушил.