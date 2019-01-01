В парке Горького в Москве ночью31 декабря обрушился мост с людьми. Пострадали более 20-ти человек, 13 человек госпитализированы, сообщает РенТВ.
Как сообщает ИА REGNUM, обрушение части моста над катком в парке Горького произошло практически сразу после полуночи, когда люди поздравляли друг друга с Новым годом.
По предварительным данным, мост обрушился из-за технической неисправности конструктивных элементов катка, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования. Уже через несколько минут после происшествия пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь", — говорится в сообщении.
Ряд СМИ пишут, что мост начал рушиться, когда люди на нем запели гимн.
В сети появилось видео обрушения моста в Москве.
Комментарии
12:08 Гость
Можно и по-другому взглянуть на этот факт - мостик был рассчитан на людей другой комплекции, потолстели все...
Так описали, я уж было подумал, что там все уж очень серьезно, МЧС, помощь всей страной)))) Видосик глянул, а там мостик детский деревянный сломался))))
Обрушилась часть деревянного пешехода через каток, несколько метров квадратных. Слов нет о "строителях".
Символично, прям под гимн рухнул...
Символично, прям под гимн рухнул...
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Так точно)
не стойте и не прыгайте, не пойте не пляшите. там где идет строительство или подвешен груз
Мост рухнул во время поздравления, люди в ладошки хлопали, ножками топали и в результате резонанса мост рухнул - помните из школьной программы по физике: солдаты маршем в ногу шагали по мосту и в результате резонанса мост рухнул.