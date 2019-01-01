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Видео обрушения моста в парке Горького в Москве появилось в сети

, ИА "Амител"
ЧП произошло когда люди поздравляли друг друга с Новым годом

В парке Горького в Москве ночью31 декабря обрушился мост с людьми. Пострадали более 20-ти человек, 13 человек госпитализированы, сообщает РенТВ.

Как сообщает  ИА REGNUM, обрушение части моста над катком в парке Горького произошло практически сразу после полуночи, когда люди  поздравляли друг друга с Новым годом.

По предварительным данным, мост обрушился из-за технической неисправности конструктивных элементов катка, сообщается на сайте мэра Москвы.

"В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования. Уже через несколько минут после происшествия пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Ряд СМИ пишут, что мост начал рушиться, когда люди на нем запели гимн.

В сети появилось видео обрушения моста в Москве.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

1.01.2019 12:45
- гость -


12:08 Гость

Можно и по-другому взглянуть на этот факт - мостик был рассчитан на людей другой комплекции, потолстели все...

0  0
1.01.2019 13:02
Vitales

Так описали, я уж было подумал, что там все уж очень серьезно, МЧС, помощь всей страной)))) Видосик глянул, а там мостик детский деревянный сломался))))

0  0
1.01.2019 13:03
- гость -

Обрушилась часть деревянного пешехода через каток, несколько метров квадратных. Слов нет о "строителях".

0  0
1.01.2019 13:52
- гость -

Символично, прям под гимн рухнул...

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1.01.2019 14:25
Дима


Символично, прям под гимн рухнул...
_________
Так точно)

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1.01.2019 15:11
- гость -

не стойте и не прыгайте, не пойте не пляшите. там где идет строительство или подвешен груз

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1.01.2019 15:15
Гость

Мост рухнул во время поздравления, люди в ладошки хлопали, ножками топали и в результате резонанса мост рухнул - помните из школьной программы по физике: солдаты маршем в ногу шагали по мосту и в результате резонанса мост рухнул.

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