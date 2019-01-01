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Прекрасные девушки у елки: подборка новогодних Снегурочек из соцсетей

, ИА "Амител"
Мы решили заглянуть в праздничные посты барнаульцев и жителей Алтайского края

Сфотографироваться у елки и разместить в соцсети — один из главных ритуалов новогодних праздников. Мы решили заглянуть в праздничные посты барнаульцев и жителей Алтайского края и собрать фото прекрасных Снегурочек на наш портал.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Любимые мои😽дорогие, самые красивые, самые волшебные девочки с Новым годом, с Новым счастьем Вас💖💖💖 Будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы и божественно привлекательны всегда и всюду, в любой самой нестандартной ситуации, -пусть случается все по Вашему🥳👊🏽 . Люблю Вас, всегда знайте что вы самые красивые и все будет так как хотят девочки🤪🥰🙈😘😈 . Ваша Юля😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽😽 . _______________________________________ 💰Наличный и безналичный расчёты 🛍Ежедневно с 10 до 20 📬Доставка по России осуществляется транспортной компанией или почтой🚚✈️ 🏰ТЦ Красный,Ленина 14, г.Барнаул _________________________________________ #instagram #тцкрасный #шоурумбелье #fashion #instagilr #beutiful #барнаул #бельебарнаул#барнаулбелье #кружевноебелье #lingery #like4like #like #love #insta #шоурумбарнаул #kiss #кружево #новинки #бюстье #barnaul #insta #девочки#осень #москвабелье #sexy#купальникибарнаул#fashion_reform_underwear#всевналичиибарнаул#девочкитакиедевочки #пижамки #instagram #тцкрасный #шоурумбелье #fashion #instagilr #beutiful

Публикация от 💎FASHION REFORM UNDERWEAR💎 (@fashion_reform_underwear)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подводя итоги прошедшего года, хочу сказать ему огромное спасибо!☺️ В нём было всё...и радость, и грусть...но всё же добрых, счастливых моментов намного больше!❤️ Спасибо, за толчок к развитию себя, осуществления поставленных целей и постановке новых задач! За любовь и осуществление мечты🥰 Дальше больше, дальше ещё лучше!🎉🥳🎊 ______________________________________________ С Новым годом 🥂! Здравствуй, 2019🌟 Ты по-настоящему новый! Новое начало моей жизни!👏🏻❤️🤩 ______________________________________________ #новыйгод #новыйгод2019 #успех #любовь #мечты #счастье #здоровье #тольковперед #макияжбарнаул #визажистбарнаул #лучшее #вместе #барнаул #развитиесебя #елка #праздниккнамприходит #россия #russia #instagram #instaheppynewyear #makeuptihonova

Публикация от Визажист/Макияж/Барнаул (@anastasiatihonova_brn)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Новым годом!🎆🎄 🥂🍾хочу пожелать счастья и крепкого здоровья вам и вашим семьям, чтобы рядом были счастливые родные, пусть 2019 год принесёт только яркие и положительные эмоции, пусть исполнятся все желания 🥰 Ну а чтобы 31 декабря 2019 года не сидеть с блокнотом в руках и не перечислять всё то, что я не сделала 😤 беру свою ленивую попку в руки и погнали 💪🏼😉 всем только достигнутых 🎯 в новом году #новыйгод#новыйгод2019#семейныйпраздник#семья#любовь#деткиконфетки#вседома#всерядом#дваждымама#мамасыновей#подарки#красота#алтайскийкрай#кно#барнаул#кузбасс#кемерово#карасук

Публикация от Динара (@dinara_barni)

Автор:
Оксана Бассауэр главный редактор

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