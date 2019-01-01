Не более, чем на 1,7 % вырастут розничные цены на бензин в России с 1 января. Как сообщает 1prime.ru , такие обязательства компании взяли на себя в рамках топливных соглашений, подписанных с Минэнерго РФ и Федеральной антимонопольной службой (ФАС)
Напомним, подорожание бензина в январе в России ожидается из-за повышения НДС до 20%.
В октябре у вице-премьера Дмитрия Козака прошло совещание, после которого Минэнерго и ФАС и 10 крупных нефтекомпаний подписали соглашения по стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года. В числе компаний — "Роснефть", "Газпром", "Сургутнефтегаз", "Русснефть", "Газпром нефть" и др.
Согласно достигнутому соглашению розничные цены компании повысят с 1 января не более чем на 1,7%.
В целом за весь 2019 год цены должны вырасти на 4-4,6%. Если же условия будут нарушены, то компаниям придется нести солидарную ответственность. Среди прочего им грозят заградительные экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.
Комментарии
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