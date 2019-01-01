Шоумен, комик и руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский заявил о том, что планирует баллотироваться в президенты Украины на выборах в марте 2019 года. Об этом Зеленский заявил 31 декабря. Его обращение опубликовано на канале студии на сервисе Youtube.В своем обращении Зеленский сказал, что на данный момент и в сложившейся ситуации у каждого украинца есть три пути. Первый — плыть по течению, второй — уехать за рубеж на заработки и третий — попробовать самому что-то изменить в стране. Именно третьим путем и собирается идти Зеленский.
Избирательная кампания на Украине началась 31 декабря. Голосование за президента состоится 31 марта. Регистрация кандидатов должна завершиться до 8 февраля, напоминает РБК.
Интересен тот момент, что украинский телеканал "1+1" из-за заявления Зеленского передвинул новогоднее поздравление президента страны. Вместо ожидающегося выступления главы государства Петра Порошенко в эфир вышло обращение шоумена о намерении участвовать в выборах президента. А после этого канал начал трансляцию поздравления Петра Порошенко.
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