Россияне могут получить дополнительный выходной, чтобы пройти диспансеризацию. Депутаты "Единой России" разработали закон, который, если будет принят, обяжет работодателей предоставить сотрудникам один выходной день раз в три года для прохождения диспансеризации. При этом для предпенсионеров предусмотрены два выходных дня ежегодно.
По словам авторов, сегодня обязаны проходить диспансеризацию только отдельные категории граждан, в числе которых сотрудники сферы торговли или рабочие, занятые на опасных производствах. Остальные граждане для прохождения диспансеризации вынуждены брать выходной за свой счет. При этом работодатели неохотно отпускают сотрудников по этому вопросу.
Новый закон предлагает обязать работодателей предоставлять работникам один оплачиваемый выходной день раз в три года, чтобы они прошли медосмотр.
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