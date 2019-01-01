Попутчик убил женщину-водителя, присоединившись к ней через BlaBlaCar

Молодая женщина, директор двух московских ресторанов Burger King была убита в Подмосковье. По данным СКР, в убийстве подозревается ее попутчик, который присоединися к женщине через сервис BlaBlaCar.
По сообщению РИА новости, убитая Ирина Ахматова была директором двух московских ресторанов Burger King.
По данным следствия, 23 декабря Ахматова выехала из Москвы в Тулу на личном автомобиле Audi. Она была с попутчиком, который присоединился к ней через сервис BlaBlaCar. В районе Подольска девушка перестала выходить на связь.
Вскоре по подозрению в убийстве был задержан 39-летний мужчина, который сознался в убийстве и показал, куда спрятал тело. О подозреваемом известно, что ранее он служил в ОМОНе, ездил в командировки в Чечню, но был осужден за разбой и изнасилование.
По данным СМИ подозреваемый планировал убийство женщины и под разными именами зарегистрировался именно на ее машину таким образом, чтобы кроме него никто больше не мог оказаться с ней в салоне. "Добычей" преступника стали 10 тысяч рублей и сотовый телефон.
У погибшей женщины остались муж и 8-летняя дочь, — передает НТВ.
Комментарии
Ну не сука ли? Научиться уже с новыми технологиями вычеслять таких.давить прям у мамки в трусах......сколько горя упыри приносят..