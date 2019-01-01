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Вассерман станцевал в новом клипе Бузовой

, ИА "Амител"
Знаменитый Интеллектуал Вассерман снялся в клипе Ольги Бузовой

Скандально известная телеведущая, а также певица Ольга Бузова выпустила новый новогодний клип под названием "Танцуй под Бузову". Внимание пользователей привлекло участие Анатолия Вассермана в клипе звезды.

Презентуя свою работу на своей странице в социальной сети Instagram Бузова отметила, что такой поклонники ее еще не видели. Ролик вышел в мир 31 декабря. А сюрпризом для публики стало то, что известный интеллектуал Анатолий Вассерман отжигает в клипе, танцуя  с очень молодыми девушками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вы уже успели оценить мою новую песню #ТанцуйПодБузову, которую я записала вам в качестве подарка к Новому году🎄 Но на этом сюрпризы от меня не заканчиваются, бегом переходите по ссылке в шапке моего профиля и смотрите клип на этот танцевальный боевик 🤪🕺🏽💃 Такой работы вы от меня точно не ждали, но поверьте я и сама от себя такого не ожидала 😂👸🏻 Спасибо всем моим друзьям, что как и я, вы умеете смеяться надо мной 🤣😂 Этот ролик вместе с @miron_partyvision мы снимали три дня 🤗🥳 Спасибо моим Андрюше @gaydulyan и Саше @alexandraveleskevich за эту бесподобную игру! Ребята приехали сразу со съемок, а после нас улетели в Италию ❤ Спасибо прекрасным Илье @belovme101, Софе @sofiyabroyan, Роме @kagramana и Леночке @helen_yes1, за то что умеете троллить и так смеяться над собой 😂🤪 Съёмки с вами я запомню на всю жизнь, у меня до сих пор болит пресс от ваших шуток 😂🤪🤣 Ну и конечно "когда начнут знатоки лечить, выключи мозг и..." Вассермана пригласи 🤣🤗 все секреты рассказывать не буду, кликайте по ссылке в шапке профиля и смотрите 📺💻📱 Приятного просмотра ❤️ С Новым Годом 🌲 Ваша Оля 👸🏻

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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