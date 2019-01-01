Обрушение жилого дома в Магнитогорске. Что известно к этому часу

31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоквартирного жилого дома.На настоящий момент известно о гибели восьмерых человек. Судьба около 30-ти человек еще неизвестна. Что произошло и что на данный момент известно о трагедии читайте нашем материале.
Что стало причиной обрушения?
На данный момент работы по разбору завалов приостановлены. Дело в том, что стена седьмого подъезда теряет устойчивость и спасателям опасно продолжать работу. Поэтому специалисты Минстроя предложили начать разбор верхних этажей здания, а после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция. По данным РБК, спасатели будут разбирать конструкции сверху вниз, чтобы устранить угрозу повторного обрушения. Это может занять около суток.
Сейчас в Магнитогорске объявлен режим ЧС. Людям, лишившимся жилья власти города пообещали предоставить квартиры. Кроме того, в Уральском федеральном округе пройдут массовые проверки газовых сетей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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