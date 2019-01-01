Благодаря новым поправкам в законодательство, вступившим в силу с 1 января 2019 года, многие россияне смогут отдохнуть за счет работодателя. Дело в том, что эти поправки делают возможным работодателям получить выгоду при оплате расходов на отдых в санаториях своих сотрудников. Потраченные на это суммы предприятия и организации смогут учитывать при определении базы по налогу на прибыль и, тем самым, снизить налоговую нагрузку на компанию.
Закон позволит работодателям при определении базы по налогу на прибыль учитывать расходы, понесенные ими на оплату турпутевок внутри РФ для своих работников и членов их семей в пределах 50 тысяч рублей на человека в год, пишет РИА новости.
"Это касается расходов на оплату услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на территории РФ для работников, их супругов, родителей, детей в возрасте до 18 лет, а также детей в возрасте до 24 лет, обучающихся очно в образовательной организации", — отмечает агентство.
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