Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец в тяжелом состоянии

11-месячный ребенок, которого спасатели вытащили из-под завалов в Магнитогорске, находится в тяжелом состоянии и его срочно эвакуируют в Москву, сообщает RT.
Специалисты сообщили, что у малыша серьёзное обморожение конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение. По распоряжению министра здравоохранения Вероники Скворцовой в Магитороск вылетает специальный борт ФМБА с детскими анестезиологами-реаниматологами и хирургами-травматологами.
Малыш будет эвакуирован в московский центр детской хирургии и травматологии.
Отмечается, что, малыша спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. О родителях ребенка пока ничего не сообщается.
Напомним, 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома. На данный момент известно о 8 погибших. Более 30 человек числятся как пропавшие без вести.
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