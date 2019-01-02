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Жаркий лед: Как в Барнауле стать звездой фигурного катания за семь дней

, ИА "Амител"
Бесплатные мастер-классы приготовили для барнаульцев и гостей города

Фото: архив Парк спорта Алексея Смертина

В Барнауле приглашают на бесплатные мастер-классы на уличном катке. Присоединиться к проекту "Стань фигуристом за семь дней" всех желающих приглашает Парк спорта Алексея Смертина (ул. Энтузиастов, 12в). 

Занятия проводят тренеры клуба по фигурному катанию "Сибирский лед". Участников спортивной программы научат уверенно стоять на коньках и выполнять базовые элементы фигурного катания. Кроме того, организаторы приготовили специальные паспорта, куда будут заносить результаты тренировок. 

Занятия будут проходить с 1 по 7 января с 13 до 14 часов.

А 7 января в Парке спорта пройдет праздничная программа "Рождество на катке", во время которой подведут итоги проекта и наградят лучших участников проекта "Стань фигуристом за семь дней". 

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Автор:
Оксана Бассауэр главный редактор

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