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Птичий праздник: Что такое "куриное рождество" и кто его отмечает

, ИА "Амител"
Рассказываем о традициях и приметах праздника

Фото: nalugah.ru

2 января народы Сербии, Черногории и Боснии отмечают "куриное рождество".

По традиции в этот день хозяйка встает рано, идет кормить кур и другую живность — дает им остатки еды. 

Того гостя, который приходит в дом первым называли "куриным помазанником". Опять же, по традиции, гостя сажали на подушку, давали тыкву. Гость должен был ее разбить так, чтобы семена разлетелись во все стороны. Люди верили, чем больше семян, тем больше цыплят будет в этом году. Гостя угощали в прямом смысле горячительным — горячей ракой, закуской. Он же все время должен сидеть смирно, чтобы куры несли яйца и смирно высиживали их. Если в течение года куры будут хорошо нестись, того же гостя позовут и на следующий год.

Еще одна традиция этого дня: все члены семьи бросали в огонь поленья или ветки, чтобы жизнь была счастливой.

По народным приметам год будет урожайным, если на святого Игнатия идет снег или дождь.
Русская православная церковь в этот день чтит память Игнатия Богоносца – так называли Игнатия Антиохийского. Обычно, этот день посвящали дому. Чтобы уберечь свое жилище от напасти, служили молебны Игнатию Богоносцу, . Дому нужно было поклониться, обойти вокруг села крестным ходом с иконой.

Считалось, человек, родившийся в Игнатьев день, будет всю жизнь привязан к дому и семье.

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Автор:
Оксана Бассауэр главный редактор

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