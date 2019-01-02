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Сколько построили новых детских площадок и где находится самый дорогой двор

, ИА "Амител"
Интересные факты о реализации программы «Комфортная городская среда» в Алтайском крае

Второй год в Алтайском крае реализуется программа "Комфортная городская среда". Практически ежемесячно чиновники отчитываются перед жителями региона о том, что было сделано и сколько денег на это ушло. Но не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.А потому мы собрали в единый проект то, что было сделано в рамках программы за это время, и наглядно показываем, как начали меняться города Алтайского края, ставшие участниками данной программы.

Сегодня мы публикуем первую часть этого проекта. Чтобы увеличить картинку, нажмите на нее.

Напомним основные постулаты этого проекта:

В 2017 году впервые в истории России стартовал проект "Формирование комфортной городской среды". Но при этом его цель — сделать уютными и комфортными не только города, но и села. Участниками программы могут стать населенные пункты с численностью населения более 1000 человек. Термин "комфортная городская среда" используется для краткости. Многие эксперты назвали этот проект поворотной точкой в истории развития населенных пунктов страны. Дело в том, что в рамках программы все субъекты Российской Федерации получают финансовую поддержку для реализации проектов по благоустройству территорий. Поддержка, конечно, оказывается на основе софинансирования со стороны субъекта и муниципалитета-участника программы. Но в любом случае, регион получает серьезное подспорье для реализации самых смелых задумок. Изначально проект был рассчитан на 2017–2022 годы, но с принятием майского указа президента России его срок продлен до конца 2024 года.

Про общество

Одна из основных задач, поставленных президентом РФ — обеспечить максимальное вовлечение населения в решение вопросов благоустройства, реализация этого видится в комплексности принятия мер:Во-первых — "разбудить" муниципальную власть и обеспечить прямой диалог с жителями на всех этапах проекта: от выбора территорий благоустройства до приемки выполненных работ и эксплуатации обновленных территорий;Во-вторых — "разбудить" активность населения, что практически уже произошло. Так, если к началу реализации проекта (2017 год) муниципалитеты убеждали жителей подавать заявки на участие в проекте, то к началу 2018 года таких заявок поступило почти на два года вперед.В-третьих — привлечь к реализации проекта профессиональное сообщество (архитекторов, ландшафтных дизайнеров и др.) и профильное студенчество, как для проработки отдельных проектов, так и для определения концепций развития среды жизнедеятельности каждого населенного пункта края.

Про выбор объектов

Важная особенность программы "Комфортная городская среда" — решения о том, какие дворовые и общественные территории нужно обустраивать, принимают жители с помощью проведения общих собраний (для дворов), общественных обсуждений или голосования (для общественных территорий). Причем голосовать по выбору общественных территорий разрешено и подросткам в возрасте от 14 лет. Власти решили, что именно детям жить в будущем в этом городе/селе, а значит, они тоже должны иметь возможность выбирать.

Про дворы

Что касается ремонта дворов*, то здесь жители, кроме того, что определяют, как и что благоустроить, еще непосредственно участвуют в софинансировании работ. Например, по минимальной схеме "убитый" двор получит ремонт проездов и пешеходных дорожек, установку лавочек, урн и освещения за счет бюджетных средств, а оборудование детских игровых и спортивных комплексов, парковой и контейнерных площадок, зон отдыха будет проведено только при условии софинансирования жителей.Также отметим: адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, формируется на основе заявок жителей многоэтажек (согласно решению общего собрания собственников помещений в МКД), но приоритет отдается (в соответствии с требованиями федерального законодательства) дворовым территориям, требующим благоустройства исходя из минимального перечня работ (ремонт дворовых проездов, восстановление освещения, установка скамеек и урн).

*Работы по обустройству дворов должны быть синхронизированы с планами на капитальный ремонт домов, ремонт сетей и прочие работы.

Про общественные территории

Что касается общественных территорий*, перечень объектов, подлежащих благоустройству, в городах с численностью населения свыше 20 тыс. человек определяется на основе рейтингового голосования, во всех остальных муниципалитетах — по результатам оценки предложений, поступивших от граждан и общественности.В любом случае, общественными комиссиями, созданными в муниципалитетах, все поступившие заявки проверялись, и выносились мотивированные решения. Порядки приема, рассмотрения и оценки заявок утверждены муниципальными правовыми актами и находятся в общем доступе на официальных сайтах муниципалитетов в специализированном разделе, посвященном приоритетному проекту "Формирование комфортной городской среды", а также в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

*Под общественными территориями понимаются скверы, парки, набережные, площадки, пешеходные улицы.


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