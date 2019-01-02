Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

Спасатели извлекли тело девятого погибшего из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, где накануне обрушился подъезд, сообщает "Интерфакс".
"Найден девятый погибший", — сказал в эфире телеканала "Россия-24" корреспондент, работающий в Магнитогорске.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, по предварительной информации, это женщина.
По официальным данным, госпитализированы шесть пострадавших, двое из которых дети. Судьба нескольких десятков человека, которые могли находиться в здании в момент обрушения, остается неизвестна.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного десятиэтажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки). По данному факту возбуждено уголовное дело "о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам" (часть 3 статьи 109 УК РФ). Приоритетная версия произошедшего — взрыв бытового газа.
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