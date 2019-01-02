Новогоднее обращение Путина назвали "дерзким"

Британская газета Daily Star посчитала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как "дерзким", сообщает "Лента.Ру".
Автор статьи переиначил утверждение российского лидера о том, что у России "помощников у нас никогда не было и не будет" в "демонстративное утверждение, что стране не нужна помощь извне".
"Дерзкий призыв прозвучал в связи с обострением отношений России с Западом в 2018 году, особенно в связи с попыткой убийства Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери", — отмечается в материале.
В качестве "противовеса" газета преподнесла новогоднее обращение президента США Дональда Трампа. Он кратко пообещал своим гражданам "великолепный предстоящий год" и пошутил, что не винит американцев в том, что те "празднуют, пока он работает в Белом доме".
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