Актер Владимир Дыховичный скончался в возрасте 30 лет

Актер Владимир Дыховичный скончался 1 января 2019 года в возрасте 30 лет, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на вдову режиссера Ивана Дыховичного Ольгу.
"RIP", — написала на своей странице Facebook Ольга Дыховичная, опубликовав фотографию Владимира.
Отмечается, что Владимир окончил ВГИК, снимался в картине "Лето" Кирилла Серебренникова и сериале "Бессонница".
Вероятной причиной смерти актера могла стать наркотическая зависимость. Об этом заявил журналист Кирилл Шулика в своем Facebook.
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