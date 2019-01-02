Сибирские ученые начнут эксперименты по созданию плазменного двигателя

Учёные Института ядерной физики сибирского отделения Российской академии наук намерены начать в январе эксперименты на установке по удержанию термоядерной плазмы с параметрами, пригодными для создания ракетного двигателя. Об этом рассказал замдиректора института Александр Иванов, сообщает "РИА Новости".
"Первые эксперименты показали, что эффект существует. И космический мотор работает, и средство для уменьшения потерь плазмы тоже. Сейчас установлено штатное оборудование. Мы готовимся к началу экспериментов на ней в январе 2019 года, которые должны в полном объеме продемонстрировать возможности", — цитирует Иванова.
Он отметил, что установка является демонстратором технологий.
По его словам, ученым удалось достичь в ней температуры плазмы в 100 тыс. градусов и достаточно высокую плотность, то есть получить параметры, которые пригодны для создания ракетного двигателя.
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