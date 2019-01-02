Пранкеры рассказали Кличко о пьяном Порошенко под столом

Пранкеры Вован и Лексус разыграли мэра Киева Виталия Кличко. Они позвонили ему и поздравили его с наступающим Новым годом 31 декабря. Также они упомянули о "пьяном Порошенко под столом". Аудиозапись беседы пранкеры разместили на своем YouTube-канале.
Звонивший пранкер представился премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Кличко в ответ пожелал "Гройсману" успеха, продуктивности и здоровья.
"Ну, а мы тут пьяного Петра Алексеевича из-под стола вытаскиваем", — сообщили пранкеры по телефону.
Судя по длинной паузе, киевский мэр был обескуражен, но затем сообразил, что стал жертвой розыгрыша.
"Желаю вам разводить побольше людей, чтобы все велись на ваши разводы, и подавали вам интересную информацию, потому что без вас жизнь, честно говоря, так, скучна", — произнес киевский мэр.
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