Три человека погибли при пожаре в маршрутке в Магнитогорске

Три человека погибли при загорании автомобиля в Магнитогорске, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на официальный Telegram-канал челябинского губернатора.
"Поступило сообщение о том, что на перекрестке улицы Карла Маркса и улицы Правды в Магнитогорске произошло загорание автомобиля "Газель", в котором находились три человека (все взрослые). Погибли три человека. В автомобиле находилось два газовых баллона", — говорится в сообщении.
Комментарии
Бомбят однако Магнитогорск.
А где выстрелы?! На Дожде они есть...