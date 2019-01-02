В Барнауле любители дрифта вечером во вторник, 1 января, попали в ДТП и подрались, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
"На площади Баварина во время управляемого заноса один из водителей не справился с управлением и совершил столкновение с другим автомобилем", — говорится в сообщении паблика.
Как сообщают очевидцы, после этого водители устроили словесную перепалку и в итоге подрались. На месте ДТП работают сотрудники ДПС.
"Проезжал мимо. "Марк 2" и "Креста", — рассказывает в комментариях очевидец ДТП.
Комментарии
Неудачники.
"Марк 2" это как диагноз ...
А на пл.Баварина ЭТО можно?