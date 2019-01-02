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Трезвые и полуголые: Как алтайские моржи отмечали Новый год

, ИА "Амител"
Любители зимнего плавания традиционно проводят трезвый Новый год

Фото: соцсети

1 января 2019 года алтайские моржи провели новогодний закал-пробег под девизом "Встречаем Новый год Трезво!". Стартовали в 13.00 часов от рынка Янтарный (ул. Сухэ-Батора, 3а), а закончили пробег массовым купанием на озере Пионерское (Ленточный бор, 24). Об этом сообщил главный морж Алтайского края Александр Зеленецкий.

7 января моржи проведут тоже на Пионерском озере, куда приглашают в 13.00 часов всех желающих. Здесь Алтайская федерация "Белые медведи" и "Природа и Человек" проводят большой Рождественский праздник. В программе: спортивные и художественные номера, после номера "Банька" под песню Михаила Евдокимова состоится массовое купание в проруби. Как обещают организаторы, жаркая большая баня будет работать все выходные дни.

А 12 января в пос. Затон в спортивном комплексе "Первый" (ул. Водников,1е) с 12.30 часов пройдёт Открытая Новогодняя тренировка Алтайской федерации "Белые медведи" с участием всех желающих. В программе: Зимнее троеборье (1 этап — бег — 200 м. мужчины, 100 м. — женщины и дети, 2 этап — жим лежа от земли 20 раз мужчины, 10 раз женщины и дети, 3 этап — обливание с ведра ледяной водой — мужчины — 2 раза, женщины и дети — 1 раз), бег 10 м. до финиша.Форма одежды спортивная (мужчины с голым торсом, женщины в купальниках). Каждый участник преодолевший эту дистанцию без остановки награждается сертификатом и памятным призом от СК -1.

Организаторы обещают всем участникам тёплые раздевалки, горячий чай, вкусный плов и жаркую баню. 

Автор:
Оксана Бассауэр главный редактор

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