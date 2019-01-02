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Референдумов о передаче Курильских островов Японии не будет

, ИА "Амител"
Ранее премьер-министр Японии пообещал не выселять живущих на Курилах россиян

Фото: polit.me

Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что никаких референдумов и опросов на территории Курил по территориальному вопросу не планируется, сообщает "РИА Новости".

"У Российской Федерации очень четкая позиция по вопросу Курильских островов. Этот территориальный вопрос не рассматривался. Мы предлагали японской стороне заключить мирный договор безо всяких условий. Если они не пойдут на это, то это их выбор. Но никаких референдумов и опросов на территории Курильских островов никто проводить не будет", — сообщил депутат.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ в одном из интервью заявил, что Япония не планирует выселения граждан России, живущих на территории Курильских островов, но на южную часть Курил его страна все же претендует. В январе Абэ планируется приехать в Россию. Его встреча с президентом Владимиром Путиным может состояться 21 января. В прошлый раз они встречались 14 ноября в Сингапуре. Тогда, по словам японского премьер-министра, удалось достичь договоренности об ускорении переговоров по мирному договору, основанием для которого является совместная советско-японская декларация.

В этом документе 1956 года зафиксировано намерение обеих сторон заключить мирное соглашение. СССР намеревался передать Японии острова Шикотан и Хабомаи. Ратификация документа состоялась обеими сторонами, но затем Япония заявила о том, что мирный договор будет заключен лишь после передачи ей четырех островов. Помимо Шикотана и Хабомаи речь шла об островах Итурупа и Кунашира.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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