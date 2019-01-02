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Количество погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске выросло до 11

, ИА "Амител"
Последним из погибших оказался ребенок

Фото: 74.ru

Тела еще двух человек достали из-под завалов разрушенного подъезда в Магнитогорске. Общее количество погибших увеличилось до 11, сообщает управление МЧС по Челябинской области.

"По данным на 07:00 по московскому времени с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 17 человек, из них 11 человек погибли (в том числе один ребенок), шестеро спасены (в том числе два ребенка). Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения", — говорится в сообщении МЧС.

Как сообщил сообщил представитель регионального ГУ МЧС Михаил Юрин, среди найденных оказался ребенок. Таким образом, общее число погибших выросло до 11.

Обрушение подъезда дома 164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. По последним данным, в результате происшествия 11 человек погибли, шестеро госпитализированы, в том числе младенец, которого достали из-под завалов спустя более 30 часов после происшествия. Судьба около 30 человек остается неизвестной.

После обрушения подъезда возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Расследование ведет центральный аппарат Следственного комитета под руководством главы СК Александра Бастрыкина. Накануне он также прибыл в Магнитогорск.

2 января в регионе объявлено днем траура по распоряжению губернатора Бориса Дубровского.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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