Количество погибших, извлеченных из-под завалов обрушившегося в Магнитогорске подъезда многоквартирного дома, возросло до 14 человек, сообщает RT со ссылкой на МЧС региона.
Среди погибших — один ребенок. "Это женщины и мужчины, и один ребенок", — подтвердили в пресс-службе регионального МЧС.
"На месте обрушения подъезда круглосуточно проводятся аварийно-спасательные работы. Участники посменно разбирают завалы. Продолжается работа межведомственного оперативного штаба", — добавили в МЧС Челябинской области.
ЧП произошло рано утром 31 декабря: в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного дома. Последнего выжившего обнаружили 1 января — это младенец, который провел под завалами сутки. Мальчика экстренно перевезли в Москву, его состояние — стабильно тяжелое
В регионе 2 января объявлен траурным днем.
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