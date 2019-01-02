Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в Магнитогорске заявил, что проверка газового оборудования в доме, где произошел взрыв и обрушился целый подъезд, давно не проводилась.
Он отметил, что не только в городе, но и по всей стране оборудование старое и к нему нужно пристальное внимание.
"Вы уверены, что эта компания все хорошо сделала и в этом случае, и в других случаях, и что в соседних домах все нормально?" — спросил Бастрыкин участников совещания.
При этом проверка прошла не во всех квартирах, так как некоторых хозяев дома не оказалось. "Ладно, летом в отпусках люди были. А сентябрь, октябрь, ноябрь?" — сказал глава СК.
По его мнению, такая ситуация может произойти в любом городе: "Вы знаете, как в целом в нашей стране обстоит дело с газовым оборудованием. Оно старое, оно часто нуждается в ремонте".
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