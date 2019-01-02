Уцелевшие квартиры дома в Магнитогорске признали пригодными для жизни

Все уцелевшие квартиры 164-го дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске, в котором накануне обрушился подъезд, признали пригодными для проживания, пишут "Известия" со ссылкой на МЧС России.
"Мобильными диагностическими комплексами "Стрела-П" проведено обследование дома, по результатам которого квартиры подъездов № 1-12 (за исключением разрушенного седьмого подъезда) признаны пригодными для проживания", — заявили в МЧС.
В министерстве уточнили, что все системы жизнеобеспечения подключены, за исключением газоснабжения. Жители вернулись в свои квартиры, за исключением пятого, шестого и восьмого подъездов. Как сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, жителей этих подъездов пустят домой за вещами 2 января с 13:00 до 13:30.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при возникновении даже малейших сомнений дом нужно будет расселить.
Обрушение подъезда произошло рано утром 31 декабря. Под завалами оказались квартиры 10 этажей. По последним данным, в результате происшествия погибли 14 человек, в больницах остаются шестеро. Судьба почти 30 человек пока не установлена.
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