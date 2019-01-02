WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу компании.
Из сообщения следует, что с 31 декабря 2018 года пользователи с операционной системой Nokia S40 не смогут создавать новые аккаунты. При этом отмечается, что они могут продолжать пользоваться приложением, если успели зарегистрироваться в нем до этой даты.
После 1 февраля аналогичные изменения коснутся моделей с ОС Android 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше.
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