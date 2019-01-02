Россияне смогут переводить деньги по номеру телефона с января

В январе россиянам станет доступна услуга по переводу денег с карты на карту по номеру мобильного телефона, сообщает "РИА Новости".
Это станет возможным благодаря системе быстрых платежей Банка России. В тестировании системы приняли участие 12 банков, в начале 2019 года к ним должны присоединиться еще 20 организаций.
В Центробанке ранее заверили, что участие в системе не будет обязательным для банков. Так, Сбербанк создает свою платформу переводов по номеру телефона. К ней уже присоединились в "Тинькофф банке" и Совкомбанке.
В Центробанке рассчитывают, что благодаря системе быстрых платежей удастся добиться снижения комиссии за перевод. Так, для банков тарифы будут составлять от одного до шести рублей, в зависимости от суммы, причем в 2019 году эта комиссия сниматься не будет.
В перспективе, благодаря новой системе, деньги можно будет переводить не только по номеру телефона, но и по адресу электронной почты. Совершать таким образом платежи можно будет даже в адрес госорганов и юридических лиц.
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