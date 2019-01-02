Два россиянина выиграли по 500 миллионов рублей в "Русское лото"

Два жителя России стали победителями новогоднего тиража лотереи "Русское лото", в которой разыгрывался один миллиард рублей, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу "Столото".
Сумму, разыгранную первого января, разделили поровну два победителя — каждый выиграл по 500 миллионов рублей.
Победителями стали жители Свердловской области и Санкт-Петербурга, при этом каждый из новоиспеченных мультимиллионеров купил билет за 150 рублей.
"Мы поздравляем счастливчиков и ждем их для оформления выигрыша", — добавили в "Столото".
Помимо миллиарда рублей было разыграно 150 призов по миллиону рублей.
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